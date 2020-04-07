Пик коронавируса пока не пройден. Из совещания Путина

Путин призвал учиться на чужих ошибках, решил посовещаться по сокращению нерабочего апреля и сказал, что пик инфекции еще впереди.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. <...> Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, <...> извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», – сказал президент на совещании по борьбе с распространением инфекции (из эфира «Россия 24»).

Всего в России В стране 7497 заболевших, 494 человека выздоровели, 58 скончались.