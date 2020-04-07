В Шереметьево рассказали, когда в России могут возобновиться полёты за границу

По оптимистичному сценарию – в июле, а по более сложному – не раньше середины 2021 года.

«В нашем прогнозе на этот год есть два сценария. Первый предполагает возобновление международных рейсов с июля и постепенное восстановление пассажиропотока до конца текущего года. И второй, намного более сложный сценарий, в котором восстановление пассажиропотока до уровня 2019 года будет происходить значительно медленнее и займет не менее 12 месяцев, то есть не ранее чем до середины 2021 года. Мы пока только просчитываем этот вариант развития событий, но уже сейчас понятно, что при этом сценарии нам будет очень нелегко» – рассказал совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко (по материалам итнервью Forbes).

Более точно миллиардер не решился прогнозировать, поскольку неизвестно, когда откроют границы между странами, и пассажиропоток начнет восстанавливаться. Вопрос и в покупательной способности населения России, и в восстановлении экономической активности.