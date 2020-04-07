Решение сократить нерабочие дни в апреле могут принять через неделю

Главные вирусологи страны сказали, что пока рано говорить о сокращении нерабочих дней в апреле.

Президент Путин провел совещание в формате видеоконференции по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике.

В совещании в формате видеоконференции участвовали директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии, гендиректор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов, директор Научного центра биомедицинских технологий, директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб», гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и другие ученые.

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Президент хотел услышать мнение специалистов из области вирусологии.

«Все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное – это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности. Насколько правильно мы действуем с точки зрения организации режима вынужденных нерабочих дней, хотелось бы тоже услышать мнение наших коллег, которые сейчас будут выступать. И в этой связи очень важно услышать ваши мнения, уважаемые друзья, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?», – спросил президент.

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К вопросу о сокращении нерабочих дней в РФ нужно вернуться через неделю. Об этом сообщил директор исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырёв.

Главный внештатный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов отметил, что сегодня надо выстраивать вторую и третью линию врачей, сестёр, которые пойдут на смену.

«У нас должны быть большие резервы».

Центр «Вектор» намерен поставить в регионы тест-системы на коронавирсу 13 апреля. Он также планирует провести доклинические испытания вакцины от коронавируса до 22 июня, а с 29 – на 180 добровольцах. Тест-система, определяющая иммунитет к коронавирусу, будет зарегистрирована 10 апреля.

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