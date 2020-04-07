Минфин заявил, что перенос срока сдачи бухотчетности касается не всех

Вчера было опубликовано постановление Правительства № 409 с переносами сроков отчетности. Там значится и бухотчетность за 2019 год. И указано, что сдача её сдвигается на три месяца.

Но сегодня Минфин направил в ФНС письмо, в котором утверждает, что новый срок сдачи касается не всех организаций. А только тех, кто не сдает отчетность в ГИРБО. Это организации, чьи сведения содержат гостайну и те, кто попал под экономические санкции других государств.

Объясняет свою позицию министерство тем, что срок сдачи отчетности установлен пунктом 47 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций». Там написано, что срок сдачи отчета переносится, если дата приходится на нерабочий (выходной) день. И переносится на первый рабочий, а это будет 6 мая.

И надо сказать, что формально Минфин прав. Дело в том, что правительство получило право переносить налоговые сроки (Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ), а вот права менять нормативные акты по бухучету (сам закон и ПБУ), у него нет.

Так что тем организациям, которые обязаны были сдавать бухотчетность в налоговую до 31 марта, стоит иметь ввиду, что срок перенесен только до 6 мая.