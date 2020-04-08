120 из 434 магазинов сети «Спортмастер» переводятся к бесконтактной выдаче товаров

Как сообщается в пресс-релизе компании, 120 из 434 российских магазинов переводятся в режим бесконтактной выдачи онлайн-заказов и экспресс-доставки.

Доставка товаров прождолжается в полной мере, к ней привлечены сотрудники временно закрытых розничных магазинов.

Также пишеут, что «на выручку «Спортмастеру» пришли компании, деятельность которых не приостановлена в период эпидемии. Предварительные договоренности о временной работе сотрудников «Спортмастера» по совместительству достигнуты с такими компаниями, как Почта России, Wildberries, Пятерочка, Магнит, Окей, Метро, Озон, Яндекс.Лавка, Сбермаркет».

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«Мы рады, что партнеры из других компаний активно откликнулись на наше предложение. Нам очень важно сохранить нашу команду, и мы также понимаем, что многие сотрудники должны заботиться о своих семьях и не могут ограничить свой доход фиксированной оплатой в период вынужденного простоя», – отметил Дмитрий Страхов, директор по продажам и развитию «Спортмастер». «Именно поэтому мы договорились с другими ритейлерами о приеме наших сотрудников по совместительству на период ограничительных мер».

Сотрудники, которые захотят принять предложение и временно устроиться в другие компании, будут также получать ежемесячную доплату от ООО «Спортмастер» в течение всего периода такого совместительства.

С гигиеной для работников тоже все хорошо. «В магазинах работающих в режиме бесконтактной выдачи онлайн-заказов, созданы все условия для сохранения здоровья сотрудников и клиентов: регулярная уборка помещения, сотрудники обеспечены масками, перчатками, антисептиками, имеют возможность регулярно мыть руки» – говорится в пресс-релизе.

Интересно, а много заказов сейчас именно спортивных товаров?