Клерк.Ру

120 из 434 магазинов сети «Спортмастер» переводятся к бесконтактной выдаче товаров

Как сообщается в пресс-релизе компании, 120 из 434 российских магазинов переводятся в режим бесконтактной выдачи онлайн-заказов и экспресс-доставки.  

Доставка товаров прождолжается в полной мере, к ней привлечены сотрудники временно закрытых розничных магазинов.

Также пишеут, что «на выручку «Спортмастеру» пришли компании, деятельность которых не приостановлена в период эпидемии. Предварительные договоренности о временной работе сотрудников «Спортмастера» по совместительству достигнуты с такими компаниями, как Почта России, Wildberries, Пятерочка, Магнит, Окей, Метро, Озон, Яндекс.Лавка, Сбермаркет».

«Мы рады, что партнеры из других компаний активно откликнулись на наше предложение. Нам очень важно сохранить нашу команду, и мы также понимаем, что многие сотрудники должны заботиться о своих семьях и не могут ограничить свой доход фиксированной оплатой в период вынужденного простоя», – отметил Дмитрий Страхов, директор по продажам и развитию «Спортмастер». «Именно поэтому мы договорились с другими ритейлерами о приеме наших сотрудников по совместительству на период ограничительных мер».

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Сотрудники, которые захотят принять предложение и временно устроиться в другие компании, будут также получать ежемесячную доплату от ООО «Спортмастер» в течение всего периода такого совместительства.

С гигиеной для работников тоже все хорошо. «В магазинах работающих в режиме бесконтактной выдачи онлайн-заказов, созданы все условия для сохранения здоровья сотрудников и клиентов: регулярная уборка помещения, сотрудники обеспечены масками, перчатками, антисептиками, имеют возможность регулярно мыть руки» – говорится в пресс-релизе.

Интересно, а много заказов сейчас именно спортивных товаров?

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