Клерк.Ру

Деньги туристам вернут из фондов персональной ответственности туроператоров

Правительство решило, откуда вернут деньги людям за аннулированные туристические путевки.

Власти РФ приняли решение о возврате туристам денег из средств фондов персональной ответственности туроператоров.

При этом не идет речь о стопроцентном возврате средств туристам по их претензиям из фондов персональной ответственности.

На эти цели можно будет израсходовать максимум 30% средств фонда (источник АиФ).

Из-за сложной обстановки, сложившейся в туротрасли, туроператоры просят заморозить выплаты на некоторое время.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить