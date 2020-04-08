Деньги туристам вернут из фондов персональной ответственности туроператоров

Правительство решило, откуда вернут деньги людям за аннулированные туристические путевки.
Власти РФ приняли решение о возврате туристам денег из средств фондов персональной ответственности туроператоров.
При этом не идет речь о стопроцентном возврате средств туристам по их претензиям из фондов персональной ответственности.
На эти цели можно будет израсходовать максимум 30% средств фонда (источник АиФ).
Из-за сложной обстановки, сложившейся в туротрасли, туроператоры просят заморозить выплаты на некоторое время.