Производители гречки хотят увольнять сотрудников без объяснения причин. И другие преференции

Ассоциация «Руспродсоюз» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке производителей и поставщиков продуктов, в том числе первой необходимости (гречневой крупы, риса, консервов, соли).
Дело в том, что тз-за ажиотажного спроса производители вынуждены вводить дополнительные рабочие смены и людям надо за это платить.
При этом компании несут дополнительные расходы из-за остановки работы поставщиков сырья и тары, необходимости обеспечения дополнительных санитарных мер, роста расходов на логистику.
Кроме того, выросли цена на часть импортного сырья, ингредиентов, упаковку и т.д. из-за роста курсов валют.
Себестоимость продукции растет, но члены «Руспродсоюза» удерживают цены поставки продукции в магазины, «зачастую неся значительные убытки», говорится в обращении.
«Руспродсоюз» дополнительно просит для предприятий отрасли следующую поддержку:
Между тем некоторые эксперты считают аргументы ассоциации натянутыми, пишет «Коммерсантъ».
- отмена начисления НДС и налога на имущество минимум на полгода;
- отсрочка по уплате кредитов и их рефинансирование;
- арендные каникулы минимум на три месяца;
- временное освобождение от уплаты коммунальных платежей;
- отменить плановые проверки предприятий до 2022 года;
- разрешить до конца 2020 года увольнять работников без указания причин и предусмотреть компенсацию выходных пособий со стороны государства;
- обязать торговые сети закрепить в договорах временный мораторий на штрафы за срывы поставок.
«Доля импортных издержек при производстве той же гречки не так велика, а девальвация отразится на этих затратах только в следующем сезоне. А рост расходов на рабочую силу был отчасти компенсирован доходами за счет увеличения объемов сбыта», — отметил старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.
Вместе с тем, добавляет он, у некоторых поставщиков объективно сложились трудности с оборотным капиталом на фоне ажиотажного роста спроса. Поэтому правительству, возможно, стоило бы оказать целевую финансовую поддержку производителям продуктов питания для предотвращения дефицита и роста цен на социально значимые товары, заключает господин Ибрагимов.