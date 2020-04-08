Производители гречки хотят увольнять сотрудников без объяснения причин. И другие преференции

Ассоциация «Руспродсоюз» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке производителей и поставщиков продуктов, в том числе первой необходимости (гречневой крупы, риса, консервов, соли).

Дело в том, что тз-за ажиотажного спроса производители вынуждены вводить дополнительные рабочие смены и людям надо за это платить.

При этом компании несут дополнительные расходы из-за остановки работы поставщиков сырья и тары, необходимости обеспечения дополнительных санитарных мер, роста расходов на логистику.

Кроме того, выросли цена на часть импортного сырья, ингредиентов, упаковку и т.д. из-за роста курсов валют.

Себестоимость продукции растет, но члены «Руспродсоюза» удерживают цены поставки продукции в магазины, «зачастую неся значительные убытки», говорится в обращении.

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«Руспродсоюз» дополнительно просит для предприятий отрасли следующую поддержку:

отмена начисления НДС и налога на имущество минимум на полгода;

отсрочка по уплате кредитов и их рефинансирование;

арендные каникулы минимум на три месяца;

временное освобождение от уплаты коммунальных платежей;

отменить плановые проверки предприятий до 2022 года;

разрешить до конца 2020 года увольнять работников без указания причин и предусмотреть компенсацию выходных пособий со стороны государства;

обязать торговые сети закрепить в договорах временный мораторий на штрафы за срывы поставок.

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Между тем некоторые эксперты считают аргументы ассоциации натянутыми, пишет «Коммерсантъ»

«Доля импортных издержек при производстве той же гречки не так велика, а девальвация отразится на этих затратах только в следующем сезоне. А рост расходов на рабочую силу был отчасти компенсирован доходами за счет увеличения объемов сбыта», — отметил старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Вместе с тем, добавляет он, у некоторых поставщиков объективно сложились трудности с оборотным капиталом на фоне ажиотажного роста спроса. Поэтому правительству, возможно, стоило бы оказать целевую финансовую поддержку производителям продуктов питания для предотвращения дефицита и роста цен на социально значимые товары, заключает господин Ибрагимов.