Клерк.Ру

Сбербанк отменил комиссию за переводы на свои карты. Но временно

Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков, сообщила пресс-служба банка.

Но отмена временная — до 1 мая 2020 года, на время всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

По мнению руководства банка, отмена комиссии поможет сократить хождение наличных денег и пользование банкоматами.

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