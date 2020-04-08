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1175 заболевших в России за последние сутки. Всего 8872. 580 вылечились

За последние сутки в России подтверждены 1175 случаев новой коронавирусной инфекции в 56 регионах страны. Всего зарегистрировано 8672 заболевших в 82 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 580 человек.

За сутки выздоровело 86 человек:

  • Москва – 48,
  • Краснодарский край – 6,
  • Нижегородская область – 5,
  • Свердловская область – 3,
  • Московская область –3,
  • Чеченская республика – 3,
  • Ставропольский край – 3,
  • Республика Татарстан – 2,
  • Республика Калмыкия – 2,
  • Севастополь – 2,
  • Ленинградская область – 1,
  • Красноярский край – 1,
  • Пермский край – 1,
  • Кабардино-Балкарская республика – 1,
  • Калининградская область – 1,
  • Ханты-Мансийский АО – 1,
  • Липецкая область – 1,
  • Волгоградская область –1,
  • Мурманская область – 1

кон

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