Нужны бухгалтеры, которые работают с валютными платежами. Помогите понять, как вам помочь

Клерки, давайте вместе разбираться, какие проблемы (и как их решать) есть у бухгалтеров, работодатели которых сотрудничают с иностранными компаниями или исполнителями.

Основная проблема очевидна — как заплатить или вывести деньги, не заморачиваясь с зарубежными банками.

Есть сервисы, которые решают эту проблему. Мировой лидер сейчас в таких услугах — сервис Payoneer. Он позволяет предпринимателям, онлайн-продавцам и фрилансерам получать и отправлять платежи так же легко, как в своей стране.

Мы попросили компанию Payoneer рассказать, какие проблемы они помогают решать компаниям.

Компания согласилась сделать с нами совместное исследование, но сначала наша редакция сама хочет понять, какие боли решают бухгалтеры, работающие с зарубежными операциями.

1. Нам нужно несколько человек, которые расскажут о своих проблемах — по телефону, конечно же, карантин ведь! :-)

Оставляйте свои контакты в комментах или пишите напрямую главреду Марине Снеговской на snegovskaya@klerk.ru

2. Ну, и ответьте на опросы (они анонимны):

И еще покликайте, пожалуйста: