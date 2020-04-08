Как Почта работает в апреле

В период нерабочих дней отделения Почты России будут открыты для посетителей, сообщает пресс-служба организации.

Однако из-за коронавируса график работы отделений. За исключением круглосуточных, они будут открыты только пять дней в неделю.

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России и в мобильном приложении

Круглосуточные почтовые отделения в Москве (Мясницкая ул., д. 26А стр.1; ул. Уральская, д.1; Смоленская пл, 13/21) и Санкт-Петербурге (Невский пр., 87/2) продолжат работу в установленном режиме. В каждом центре субъекта Российской Федерации будут определены «дежурные» отделения почтовой связи, работающие по существующему графику. Почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.

Пенсии, пособия и социальные выплаты доставляются на дом. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.