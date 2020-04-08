Власти накопили денежную подушку, но потратить её на падающую экономику пока не могут

Ликвидные активы федерального правительства — рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и Центробанке составили 15,3 трлн руб. по состоянию на 1 марта 2020 года.

Помимо ликвидности федерального центра на банковских счетах на 1 марта лежало 2,4 трлн руб. денежных средств региональных правительств, пишет РБК, основываясь на данных Центробанка. Таким образом, ликвидные активы «расширенного» правительства (федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов) достигали 17,7 трлн руб. на начало весны (более 16% ВВП).

Накопленная ликвидность включает в основном валютные средства Фонда национального благосостояния и валюту, которую Минфин успел приобрести с начала года при ценах на нефть свыше $42,2 за баррель, а также рублевые остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных государственных фондов.

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Но потратить часть этих накопленных резервов на поддержку падающей экономики за счет дополнительных бюджетных расходов правительство не может, говорят аналитики.

С 7 апреля Минфин начнет продавать валюту из ФНБ, подчиняясь бюджетному правилу: оно обязывает покупать валюту, когда цена российской нефти превышает $40 в постоянных ценах, и продавать, когда цены ниже этого уровня. Но траты резервов ФНБ, по действующему бюджетному правилу, компенсируют только нефтегазовый дефицит.

Однако эксперты говорят о том, что государство катастрофически недооценивает масштабы кризиса. США реализуют пакет налогово-бюджетных мер стоимостью 10,5% ВВП, Австралия — 9,7%, Канада — 6% ВВП, Япония — 4,9%, Казахстан — 3,4% ВВП, Великобритания — 2,5%, Чехия — 2% ВВП. А Россия только 2-3%.