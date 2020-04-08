Люди больше боятся экономических последствий эпидемии, чем самого коронавируса

Экономические последствия распространения коронавируса беспокоят россиян больше, чем сама болезнь, говорится в исследовании Online Market Intelligence (OMI) и центра «Платформа».

Опрос проводился в городах с населением более 100 000 человек, в нем приняли участие 1000 человек. О результатах написали «Ведомости».

Страх перед возможным экономическим спадом из-за вируса испытывают 60% опрошенных. Согласно исследованию, россияне больше боятся за других, чем за себя: 52% беспокоит, что коронавирусом заразится кто-то из родственников. 34% переживают, что из-за вируса им придется надолго сменить привычный образ жизни, столько же боятся массовых смертей среди населения. Страх самим заболеть коронавирусом есть только у 29% опрошенных.

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Экономический кризис уже затронул более 60% опрошенных, при этом у 45% россиян существенно сократились доходы семьи, говорится в исследовании. 23% опрошенных рассказали, что вирус ударил по бизнесу, у 15% закрылось место работы, 5% сообщили, что потеряли работу.

При этом большинство россиян, чьи компании закрылись, сохраняют позитивный настрой. 60% уверены, что продолжат работу после прекращения распространения коронавируса. Среди потерявших работу наемных сотрудников настрой не такой оптимистичный: 59% не ждут быстрого восстановления, 76% убеждены, что им будет сложно найти новую работу.

По прогнозам опрошенных, 22% считают, что распространение коронавируса в России закончится в июне 2020 г., а 22% уверены, что в мае.