Снижение взносов до 15 % предлагают распространить на всех, а не только на малый бизнес

Пособие по безработице увеличили до МРОТ, а в Москве и Подмосковье – еще выше, но немногие могут воспользоваться такой помощью властей, отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Дело в том, что далеко не все, потерявшие работу в этот кризис, работали по трудовым договорам,

Большинство имеет право только на минимальное пособие, а оно только 1 500 руб., его никто не повышал.

По мнению Титова, надо делать упор на сохранение коллективов, чтобы люди могли заработать деньги, а не получать их в виде пособия по безработице.

С этой целью важно снижать налоговую нагрузку на ФОТ.

Напомним, сейчас для малого бизнеса взносы с части зарплат, превышающей МРОТ, снизили с 30 до 15 %.

Борис Титов предлагает распространить эту меру на весь бизнес хотя бы до конца 2021 года, а лучше навсегда.

Да, потери внебюджетных фондов составят около 3 трл руб. Но это спасет людей от увольнения, и зарплаты станут легальными.