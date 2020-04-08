Титов: малый бизнес надо полностью освободить от налогов

Поступления в бюджет от бизнеса на спецрежимах составляют 800 млн. рублей.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что можно освободить малый бизнес от налогов, покрыв доходы бюджета из других источников. Речь идет о тех, кто применяет специальные налоговые режимы.

Пока же целесооьразно отсрочить бизнесу уплату налогов.

Например, взимать налоги по УСН не поквартально, а один раз за весь год. То есть за весь 2020 года рассчитать налог один раз и эту сумму бизнес будет уплачивать в 1 квартале 2021 года. То есть, по мнению Бориса Титова, следует отказаться от авансовых платежей по УСН.