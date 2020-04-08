Новое обращение Путина перед селектором с губернаторами. Самое главное

Путин выступил с большим обращением перед селектором с главами регионов. Приводим основные тезисы выступления.

Неотложная задача всех регионов – повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей.

34 млрд выделено на развертывание новых коек регионам.

Еще более 13 млрд на реанимобили, аппараты ИВЛ.

Мы готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе.

Заблаговременно решать все организационные и кадровые вопросы.

Спрашивать с глав регионов будут строго, не по количеству развернутых коек.

Допвыплаты медперсоналу, выделено более 10 млрд рублей. Выплаты должны получать в срок, без задержек.

На три месяца, с апреля, специальная федеральная выплата специалистам, кто задействован в борьбе с коронавирусом.

Для врачей – 80 тыс. в месяц.

Для среднего персонала (фельдшеров, медсестёр) – 50 тыс в месяц.

Для младшего медперсонала – 25 тыс. рублей в месяц.

Врачам СМП – 50 тыс рублей, медсестрам, фельдшерам, водителям – по 25 тыс. рублей в месяц.

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Врачам анонсированы повышенные социальные гарантии, как для военных.

Задействовать мощности ведущих федеральных центров. Собрать в кулак все мощности.

Главам регионов отчитаться по принятым мерам, полномочия дали. Действовать по одному шаблону неэффективно.

Нельзя останавливать экономику, нельзя прерывать транспортное сообщение между регионами, останавливать предприятия. Это плохо для экономики. Всех под одну гребенку нельзя.

Создать все условия чтобы предприниматели и предприятия возвращались к нормальному графику работы.

Смягчить удар для бизнеса, у которого достаточно серьезные потери.

Сохранять занятость, искать точечные решения.

Взносы с 30 до 15% снизили. На всех пострадавших субъектов МСП распространить отсрочку по уплате взносов на 6 месяцев.

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Чтобы не пришлось сразу выплачивать всю налоговую задолженностьреструктурировать. Не менее года дать, чтобы могли гасить плавно, равными долями.

Дополнительно разработать меры для поддержки для сохранения компаниями доходов сотрудников. Это серьезные испытания во всем мире.

Прежде всего, помогать тем компаниям, которые сохраняют занятость. Если люди остались без работы, помогать напрямую им.

Дополнительные выплаты по 5000 в месяц семьям с правом на маткапитал, выплаты в апреле, мае и июне.

Справки за прошлый год не понадобятся при определении пособий и выплат на детей от 3 до 7 лет. Подтверждать доходы не нужно.

Всем кто потерял работу и обратился в службу занятости, апрель, май и июнь выплачивать пособие в 1 МРОТ (12 130 рублей).

Автоматическое продление паспортов, водительских прав не менее чем на 3 месяца.

Семьям с детьми на ближайшие 3 месяца дополинтельно по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. В дополенние ко всем пособиям и выплатам по безработице.

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Расширить меры поддержки для закредитованных и ипотечников, чтобы еще больше людей смогли воспользоваться.

Режим самоизоляции нужно выдержать. Хоть все и устали.

Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность, незаменимость труда медсестер и врачей.

Меры поддержки по всем направлениям должны быть своевременно подготовлены, тянуть с ними нельзя.

И в завершение:

«Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем».