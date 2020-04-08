Клерк.Ру

В соглашении московских властей с МВД о штрафах граждан усмотрели нарушение закона

Накануне Правительство РФ издало Распоряжение, которым утвердило Соглашение между МВД и Правительством Москвы в части взимания штрафов с населения.

Соглашением полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях по самоизоляции москвичей передаются МВД.

Напомним, жителей Москвы, которые нарушат режим самоизоляции, будут штрафовать на 4 тысячи рублей, если выехали в город на транспорте, то на 5 тысяч.

Между тем Телеграм-канал «НеАдские бабки» утверждает, что данное Соглашение власти с МВД противоречит Основному закону страны.

По Конституции гражданина нельзя лишать собственности (то есть и штрафовать) без решения суда.

Исключение было сделано только мелких штрафов, когда гражданин согласен, что он нарушил.

Теперь же эта норма Конституции практически отменена, причем обычным соглашением.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить