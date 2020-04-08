В соглашении московских властей с МВД о штрафах граждан усмотрели нарушение закона

Накануне Правительство РФ издало Распоряжение, которым утвердило Соглашение между МВД и Правительством Москвы в части взимания штрафов с населения.

Соглашением полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях по самоизоляции москвичей передаются МВД.

Напомним, жителей Москвы, которые нарушат режим самоизоляции, будут штрафовать на 4 тысячи рублей, если выехали в город на транспорте, то на 5 тысяч.

Между тем Телеграм-канал «НеАдские бабки» утверждает, что данное Соглашение власти с МВД противоречит Основному закону страны.

По Конституции гражданина нельзя лишать собственности (то есть и штрафовать) без решения суда.

Исключение было сделано только мелких штрафов, когда гражданин согласен, что он нарушил.

Теперь же эта норма Конституции практически отменена, причем обычным соглашением.