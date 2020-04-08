Дополнительные 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка с безработными родителями. Из выступления Путина

Путин выступил с большим обращением перед селектором с главами регионов. Здесь о поддержке простых людей.
Если люди остались без работы, помогать напрямую им.
Уже введено:
- Дополнительные выплаты по 5000 в месяц семьям с правом на маткапитал, выплаты в апреле, мае и июне.
- Справки за прошлый год не понадобятся при определении пособий и выплат на детей от 3 до 7 лет. Подтверждать доходы не нужно.
- Всем кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, апрель, май и июнь будут выплачивать пособие в 1 МРОТ (12 130 рублей).
Автоматическое продление паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов не менее чем на 3 месяца.
Новое:
- Семьям с детьми на ближайшие 3 месяца дополинтельно по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Это для семей, где родители потеряли работу. В дополенние ко всем пособиям и выплатам по безработице.
- Расширить меры поддержки для закредитованных и ипотечников, чтобы еще больше людей смогли воспользоваться.
И в итоге, Путин еще раз обратился ко всем с просьбой соблюдать режим самоизоляции. Хоть все и устали, его нужно выдержать.