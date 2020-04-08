Ближайшие две-три недели по борьбе с эпидемией будут решающими. Из выступления Путина

Путин выступил с большим обращением перед селектором с главами регионов. Тут о сроках самоизоляции.

«Для развития ситуации с коронавирусом в России определяющими будут следующие две-три недели. Это период, когда от нас требуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей и профилактических мер» – подчеркнул президент.

Видимо, будут смотреть по ситуации. Если спад распространения начнется раньше, то и нерабочие дни закончат раньше.

Отдельно Путин говорил про то, что нужно «создать все условия чтобы предприниматели и предприятия возвращались к нормальному графику работы».