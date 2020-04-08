Школы смогут вернуться к нормальной работе. Минпросвещения не против

Радуйтесь, что не в этом году. Один из плюсов ЕГЭ, что его хорошими результатами я жертве ЕГЭ обе...
Для гениев есть ВСОШ, перечневые олимпиады и тот же пресловутый ЕГЭ. Про олимпиады надо быть в те...
Это у нас называется помощь людям и бизнесу. Мало того, что пожилых людей дома заставляют полтора...
Отлично поскорее бы вернуться к нормальному обучению - детям все равно сложнее так дистанционно у...
образы лишних людей, лучи света - это не самое страшное))я одного "Твардовского" (отрывок наизуст...
И в чем смысл, если сейчас нет денег на взносы+НДФЛ = 43%, откуда им взяться через 3 мес?...
Клерк - не дезинформируйте.
ну вот видите, вы сами на свой вопрос и ответили. Люди ходят в кафе не для того, чтобы "пожрать",...
Почему? с моей точки зрения есть. и даже больше, чем раньше....
Вопрос чем отличается рассрочка 6 месяцев, от реструктуризации на год и более.? Ответ не чем...
Купили ) но совсем не за 20, ну и про оказаться в онлайне за час - это большое преувеличение....
Нормальный магазин с нормальными ценами и хорошим товаром. Жалко бизнес....
Погуглил, тоже буду брать такую кассу, оптимальный вариант для меня, пока остановился на базовом ...
Статья написана в стиле лубок. Это показатель уровня или намеренный стайл?...
у меня работа находится не возле дома. пока еду домой заезжаю куда-нибдь покушать. а на работе мн...
И я даже знаю такой магазинчик! Туда сейчас приходят и заказывают, что привезти надо. Чтобы кто-т...
Спасибо! И еще про ФСРАР (алкогольные декларации) - тоже 6 мая?...
Информация в этой статье - бред!Проверил в своем личном кабинете в Сбербанк онлайн - мне выдают к...
а не важно, введен режим или нет: государство в любом случае обязано возместить мобилизованные ре...
Основная проблема, которую, как обычно, не видят те кто разрабатывает такие законы, это расчет от...
на полном серьезе - меньше чем за час можно оказаться в онлайне)я ж пишу - для того чтобы быть в ...
Вероятно в том смысле, что как и прежде все за деньги. Если раньше еще как то после обычной школы...
Так я то с Вами согласна. Я вообще в ЕГЭ как в системе вижу намного больше плюсов, чем минусов. Д...
а зачем вы тогда по кафешкам шлялись, а не на дом доставку шашлыков заказывали то? "намного чаще"...
У меня зарплату работнику, который в марте частично находился в отпуске, программа 1С 8.3 пересчи...
помимо всего прочего (кадровик+юрист+эколог+секретарь) за 5 тыс. в месяц управленку ещё вести нуж...
Даешь больше штрафов - хороших и разных !
т.е. это такие адекватные штрафы для населения, у которого лишней копейки нет? Лучше бы рассмотре...
В каком месте на выдачу кредита написано, что это на зп ?))Этот скрин уде везде гуляет, небось об...
Примерно поняла, спасибо. После карантина изучу траву под высоковольтной линией. Как то пробовала...
Я не в курсе. ))Но у всего есть своя область применения и "границы дозволенного", это я знаю точн...
Вы в курсе, что она не сработала, когда человечество перешло от поршневых моторов к реактивным? Т...
еще у него есть дрейф, ну это то же там эффект, который в моей задачке не рассматривался ))...