Клерк.Ру

Школы смогут вернуться к нормальной работе. Минпросвещения не против

Регионы могут принять решение о возвращении своих школ к нормальной работе, сообщает Телеграм-канал «Раньше всех» со ссылкой на Минпросвещение.

Допускается сокращение учащихся в классах и корректировка программы.

Кроме того, школы при необходимости могут перенести часть учебной программы 1-8 классов на следующий учебный год.

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