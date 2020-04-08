Ольга Коврижных Радуйтесь, что не в этом году. Один из плюсов ЕГЭ, что его хорошими результатами я жертве ЕГЭ обе... ЕГЭ предлагают не проводить в 2020 году

Ольга Коврижных Для гениев есть ВСОШ, перечневые олимпиады и тот же пресловутый ЕГЭ. Про олимпиады надо быть в те... ЕГЭ предлагают не проводить в 2020 году

Над.К Это у нас называется помощь людям и бизнесу. Мало того, что пожилых людей дома заставляют полтора... В Петербурге будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции на 4000 рублей

Наталья Кириякова Отлично поскорее бы вернуться к нормальному обучению - детям все равно сложнее так дистанционно у... Школы смогут вернуться к нормальной работе. Минпросвещения не против

MaxC образы лишних людей, лучи света - это не самое страшное))я одного "Твардовского" (отрывок наизуст... ЕГЭ предлагают не проводить в 2020 году

rorih И в чем смысл, если сейчас нет денег на взносы+НДФЛ = 43%, откуда им взяться через 3 мес?... Уплату взносов перенести всему малому бизнесу на полгода. Что еще заявил Путин

Natali Kr ну вот видите, вы сами на свой вопрос и ответили. Люди ходят в кафе не для того, чтобы "пожрать",... Полный список отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате коронавирусной инфекции

Wirta Купили ) но совсем не за 20, ну и про оказаться в онлайне за час - это большое преувеличение.... Полный список отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате коронавирусной инфекции

didesot127 у меня работа находится не возле дома. пока еду домой заезжаю куда-нибдь покушать. а на работе мн... Полный список отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате коронавирусной инфекции

didesot127 Информация в этой статье - бред!Проверил в своем личном кабинете в Сбербанк онлайн - мне выдают к... Сбербанк хочет почти 40% годовых за кредит на зарплату в кризис

Андрей Ермоленко а не важно, введен режим или нет: государство в любом случае обязано возместить мобилизованные ре... Коронавирус. Кто должен оплатить убытки бизнесу?

didesot127 на полном серьезе - меньше чем за час можно оказаться в онлайне)я ж пишу - для того чтобы быть в ... Полный список отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате коронавирусной инфекции

VikaV2193 Вероятно в том смысле, что как и прежде все за деньги. Если раньше еще как то после обычной школы... ЕГЭ предлагают не проводить в 2020 году

Natali Kr Так я то с Вами согласна. Я вообще в ЕГЭ как в системе вижу намного больше плюсов, чем минусов. Д... ЕГЭ предлагают не проводить в 2020 году

kida.74 т.е. это такие адекватные штрафы для населения, у которого лишней копейки нет? Лучше бы рассмотре... Введены серьезные штрафы из-за карантина

id54249732 В каком месте на выдачу кредита написано, что это на зп ?))Этот скрин уде везде гуляет, небось об... Сбербанк хочет почти 40% годовых за кредит на зарплату в кризис

проза жизни Примерно поняла, спасибо. После карантина изучу траву под высоковольтной линией. Как то пробовала... ЕГЭ предлагают не проводить в 2020 году

VikaV2193 Я не в курсе. ))Но у всего есть своя область применения и "границы дозволенного", это я знаю точн... ЕГЭ предлагают не проводить в 2020 году

MaxC Вы в курсе, что она не сработала, когда человечество перешло от поршневых моторов к реактивным? Т... ЕГЭ предлагают не проводить в 2020 году