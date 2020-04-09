30% компаний уже отправили работников в неоплачиваемые отпуска

Несмотря на то что работодатели не имеют права принудительно отправлять работников в неоплачиваемый отпуск, почти 30% компаний заставили сотрудников взять отпуск за свой счет.

Опрос предпринимателей провели в ЦСР «Социально-экономические эффекты от „шоковых“ событий начала 2020 года», о грустных результатах написал РБК.

Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты. А 20% сократили зарплату сотрудникам, но количество рабочих часов не изменили.

Каждое пятое предприятие перевело работников на дистанционный режим работы с понижением зарплаты. Увольнения работников начали уже 16% компаний.