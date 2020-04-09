Как люди с детьми начинают относиться к карантину

В социальных сетях можно увидеть, как на самом деле к чему-либо относятся люди, нежели это транслируется в новостях. В частности, к карантину и самоизоляции.

Взято из группы в ВК «Мамдаринка».

«А мы сегодня ходили с ребёнком гулять. Восьмой день карантина, а мы «сорвались». Решила, что если (вдруг) будет патруль, то скажу что живём вдвоём с ребёнком и вышли в магазин. Какой же это кайф: просто идти по улице и дышать свежим воздухом! Действительно, нам сейчас дано время на переоценку ценностей...»

Комментарии посыпались самые разные. Приведем некоторые из них.

«Потому что самоизоляция, это когда сам так решил. А если в приказном порядке, то уже какая-то принудительная изоляция и, наверно, это все таки ближе к карантину., просто из логики названия. Потому что ну никакая это не самоизоляция».

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Решить можно что угодно, просто нужно и вокруг смотреть. Такого ,что все закрываются и настоятельно рекомендуют по домам сидеть – для многих не было. Может, стоит все-таки внять рекомендациям?

«Правительство не хочет брать на себя обазательства в случае объявления карантина, а вот штрафы драть – чего бы и нет? Но такие штрафы можно оспорить».

Оспорить попытаться можно любые штрафы. Но нужно ли на них вооюще нарываться?

«Что значит день карантина? Вы болеете, или входит в список людей подверженных риску? Можно гулять, всё ок, а если остановит патруль – отправить его читать конституцию, потому как режима ЧС не введено».

Один в центре Москвы уже погулял с собакой на Патриарших. Патруль почему-то доставил того в отделение.

«Если вы не состоите на учёте, как болеющий чем-то пациент, то у вас не карантин, а самоизоляция. В данном случае вы сами решаете куда и когда выходить. 56 статья, кажется, врать не буду. Но это право при самоизоляции прописано в Конституции РФ. Штрафы имеют право взымать только в случае карантина, при объявлении которого, государство автоматически снимает с вас обязанность платить за ЖКХ, кредиты и так далее. То есть при ЧС мы с вами сидим дома в обязательном порядке, но ни за что не платим пока правительство не объявит ЧС прошедшей, а карантин снятым. Мне эта информация помогла. Вышла с утра (7 часов) на спорт-площадку. Подошли дружинники, начали говорить о штрафе. Я выдала эту информацию – развернулись и молча ушли. Если вас от прогулки удерживали только господа полицейские, а вы сами не больны и инфекции не боитесь или думаете, что не подхватите в том месте, то гуляйте на здоровье».

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Думать что не подхватите, это, конечно хорошо. Но может, стоит все-таки не только думать, но и что-то делать? Это не грипп, который можно легко за два дня победить.

«Краснодарский край весь на карантине до 12 апреля (пока). Спецпропуски для передвижения личного транспорта, штрафы за нарушение карантина от 15 до 40 тысяч, выход в свет только магазин, аптека и прогулка с собакой в 100 метрах от дома. Я не выходила на улицу 2 недели».

В Москве, кстати, спецпропуски пока не вводили. Да и штрафы ввели только вчера.

«Девочки, ну это ведь невозможно, столько дома сидеть... У меня двое мальчишек, им повеселее играют вдвоем. А у кого полуторки и один малыш, застрелиться можно. Мои уже переиграли во все игры. Мы тоже ходим гулять, и не мы одни. Как же без прогулки?».

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Автор новости выглянул в окно. Кто-то ребенка на качелях качает, у кого-то ребенок в песочнице копается. И это в Москве, где детские площадки замотали ограничительной лентой. Но это никому особо не мешает.

При этом Москва это самый зараженный регион. 857 случаев за сутки из 1459 в России.