Как люди с детьми начинают относиться к карантину

В социальных сетях можно увидеть, как на самом деле к чему-либо относятся люди, нежели это транслируется в новостях. В частности, к карантину и самоизоляции.
Взято из группы в ВК «Мамдаринка».
«А мы сегодня ходили с ребёнком гулять. Восьмой день карантина, а мы «сорвались». Решила, что если (вдруг) будет патруль, то скажу что живём вдвоём с ребёнком и вышли в магазин. Какой же это кайф: просто идти по улице и дышать свежим воздухом! Действительно, нам сейчас дано время на переоценку ценностей...»
Комментарии посыпались самые разные. Приведем некоторые из них.
- «Потому что самоизоляция, это когда сам так решил. А если в приказном порядке, то уже какая-то принудительная изоляция и, наверно, это все таки ближе к карантину., просто из логики названия. Потому что ну никакая это не самоизоляция».
- «Правительство не хочет брать на себя обазательства в случае объявления карантина, а вот штрафы драть – чего бы и нет? Но такие штрафы можно оспорить».
- «Что значит день карантина? Вы болеете, или входит в список людей подверженных риску? Можно гулять, всё ок, а если остановит патруль – отправить его читать конституцию, потому как режима ЧС не введено».
- «Если вы не состоите на учёте, как болеющий чем-то пациент, то у вас не карантин, а самоизоляция. В данном случае вы сами решаете куда и когда выходить. 56 статья, кажется, врать не буду. Но это право при самоизоляции прописано в Конституции РФ. Штрафы имеют право взымать только в случае карантина, при объявлении которого, государство автоматически снимает с вас обязанность платить за ЖКХ, кредиты и так далее. То есть при ЧС мы с вами сидим дома в обязательном порядке, но ни за что не платим пока правительство не объявит ЧС прошедшей, а карантин снятым. Мне эта информация помогла. Вышла с утра (7 часов) на спорт-площадку. Подошли дружинники, начали говорить о штрафе. Я выдала эту информацию – развернулись и молча ушли. Если вас от прогулки удерживали только господа полицейские, а вы сами не больны и инфекции не боитесь или думаете, что не подхватите в том месте, то гуляйте на здоровье».
- «Краснодарский край весь на карантине до 12 апреля (пока). Спецпропуски для передвижения личного транспорта, штрафы за нарушение карантина от 15 до 40 тысяч, выход в свет только магазин, аптека и прогулка с собакой в 100 метрах от дома. Я не выходила на улицу 2 недели».
- «Девочки, ну это ведь невозможно, столько дома сидеть... У меня двое мальчишек, им повеселее играют вдвоем. А у кого полуторки и один малыш, застрелиться можно. Мои уже переиграли во все игры. Мы тоже ходим гулять, и не мы одни. Как же без прогулки?».
При этом Москва это самый зараженный регион. 857 случаев за сутки из 1459 в России.