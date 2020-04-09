В ФАС жалуются на спекуляцию товарами в интернете

Федеральная антимонопольная служба получает жалобы от торговых сетей и граждан о фактах перепродажи товаров, которые скупаются в торговых сетях, сообщили в пресс-службе ФАС.

Перепродажей, как правило, занимаются индивидуальные предприниматели. Товары скупаются в торговых сетях, и потом продаются через интернет-сервисы и электронные торговые площадки.

ФАС направила в Ассоциацию компаний интернет-торговли письмо, в котором говорится о необходимости учитывать факторы, которые могут приводить к созданию дефицита, формированию ажиотажного спроса, повышению цен на товары первой необходимости.

«Такие действия в краткосрочной перспективе могут формировать ажиотажный спрос в торговых сетях, приводить к неоправданному росту цен на определенные группы товаров и „вымыванию“ недорого ассортимента этих товаров в стационарных объектах торговли», — указывается в сообщении.

Это делает их недоступными для большинства слоев населения в условиях самоизоляции, а также может формировать негативное восприятие гражданами как деятельности отдельных площадок, так и электронной торговли в целом, указывают в антимонопольной службе.

Кроме того, такие действия идут вразрез с предпринимаемыми правительством и органами исполнительной власти мерами, направленными на стабилизацию цен на потребительские товары.

При этом ФАС не вправе применять к таким хозяйствующим субъектам меры антимонопольного реагирования.