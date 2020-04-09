Принят закон о списании долгов граждан-банкротов

Расширен перечень случаев признания просроченных платежей в бюджет безнадежными к взысканию.

Владимир Путин подписал Федеральный закон № 114-ФЗ от 07.04.2020 «О внесении изменений в статью 47-2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Ранее в Бюджетном кодексе был сокращенный перечень случаев признания платежей безнадежными к взысканию — это банкротство ИП, ликвидация юрлиц и смерть граждан.

Теперь принятый закон относит к таким случаям признание банкротом гражданина, который не является ИП, если он не погасил задолженность по платежам в бюджет в связи с освобождением от обязательств по их уплате после завершения расчетов с кредиторами. Также безнадежной признают задолженность в случае освобождения гражданина от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии и помилования.

Долг будет безнадежным и в случае исключения юрлица по решению регистрирующего органа из ЕГРЮЛ и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об отсутствии у должника имущества, на которое может быть наложено взыскание, пояснили в «Право.ру».