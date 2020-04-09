Система распознавания лиц для ЕГЭ онлайн. Зато выпускников школ в этот призыв не заберут в армию

В Минобрнауки обсуждают с крупными ИT-компаниями создание масштабируемой на все вузы страны системы распознавания лиц, которая позволит принимать экзамены в режиме онлайн.

«Давайте зададим вопрос: что нас больше всего беспокоит в дистанционном образовании? Мы хотели бы удостовериться, что по ту сторону экрана сидит именно тот человек, который зачислен. Мы хотели бы, чтобы он не пользовался какими-то программами вспомогательными, чтобы ему никто не помогал. Во всем мире для это существует система распознавания лиц», – пояснил министр образования Фальков (источник РБК).

При этом, Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, призываться на военную службу весной этого года, не будут.

«Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения», – сказал Герасимов (источник РГ).

По его словам, это отсрочка коснется около 15 тысяч школьников.