Как бы повело себя в ситуации с коронавирусом руководство СССР. Например, при Брежневе?

Интересную мысль преподнесли в телеграм-канале «Мастер пера». А именно, как себя повели бы в текущей ситуации лет 40 назад. Например, при Брежневе.

«Любопытно, какими бы были действия властей, например, при Брежневе в ответ на пандемию такого масштаба. С трудом можно представить Леонида Ильича, который вместо призывов строить коммунизм предлагал бы гражданам посидеть несколько неделек по домам. Конечно, советские люди понимали, что коммунизм – не волк, в лес не убежит, однако застопорить экономику, а главное – ленинскую идею даже по санитарно-эпидемиологическим соображениям тогдашние руководители вряд ли бы решились.

На карантины в ту пору закрывались садики, школы, столовые, пристани и целые теплоходы во время холеры в Нижнем Поволжье. Однако Политическому бюро Центрального комитета и в голову не приходило организовать массовую изоляцию строителей коммунизма. Экономика тогда была экономной, а лозунги движения вперед и ударных трудовых вахт не терпели противоречий в виде нерабочих недель. Скорее, в такой ситуации партия призвала бы ударить по коронавирусу новыми трудовыми свершениями и еще более тесным сплочением коммунистов и беспартийных, но никак не требованием социальной дистанции в полтора метра.

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И ведь с приматом идеологии над карантином, страна как-то выходила из эпидемий и без серьезных потерь, и с перевыполнением планов. Есть расхожее мнение, будто прежняя медицина была посильнее нынешней: тогда мол, и коек было побольше, и врачи порукастее, и лекарства доступнее. Однако модель бесплатной советской медицины все же была мобилизационной, где в основе лечебного процесса лежали такие же идеологические подходы, как и в других отраслях народного хозяйства.

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Для успешного противостояния что коронавирусу, что кризису сегодня не хватает стержня в виде ясной и громкой национальной идеи, которая пусть бы и не воспринималась слишком всерьез, но была способна нести в себе объединяющее начало. Без идеологической скрепы России приходится противостоять напасти по правилам и стандартам внешних партнеров. Понятно, что в экономическом, гуманитарном, да и политическом сравнении это выглядит блекло. Поэтому, стране в такой ситуации нужен особый путь борьбы с коронавирусным кризисом, который уже вроде бы и нащупывается осторожными вопросами о пересмотре экономической модели карантина».

Вообще, с учетом, что болезнь в страну, в основном, занесли отдыхающие в Италиях и прочих Европах граждане, в СССР бы ее просто не пустили. Во-первых, отдыхать тогда максимум можно было съездить разве что в Болгарию, и то далеко не всем.

А при возникновении подобной угрозы распространения в соседнем Китае, страна бы просто закрыла границы еще чильнее, чем это было в принципе. Ни одна зараза бы не просочилась.