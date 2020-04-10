Некоммерческим организациям готовят поддержку из-за коронавируса

Поблажки по налогам, которые уже дали или дадут малому бизнесу, не касаются большинства НКО. Поскольку к субъектам малого и среднего предпринимательства по закону может относится только один вид некоммерческих организаций — потребительские кооперативы.

Но НКО сейчас тоже находятся в плачевной ситуации и депутаты готовятся их поддержать.

Ко второму чтению законопроекта об упрощении проведения собраний коллегиальных органов НКО планируется подготовить ряд поправок с мерами поддержки, в том числе об уменьшении арендной платы на 2020 год, сообщил ТАСС. Может быть будут поблажки и по коммунальной плате.

Кроме того, депутаты обещают снизить налоги и взносы, в том числе и по УСН. Планируется рассмотреть возможность выдачи субсидий и беспроцентных кредитов социально ориентированным НКО.

Впрочем, в апреле этого закона ждать не стоит. Как заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, закон может быть принят только в мае.