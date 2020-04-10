Выплаты по договорам аренды не надо указывать в РСВ

Выплаты физлицу по договору аренды не надо показывать в расчете по страховым взносам. Пояснения по этому поводу дал представитель УФНС Санкт-Петербурга, они опубликованы в газете УНП Северо-Запад.

Выплаты и вознаграждения по гражданско-правовым договорам, предмет которых – переход права собственности или иных прав на имущество, не относятся к объектам обложения страховыми взносами (п. 4 ст. 420 НК).

А вот в расчете 6-НДФЛ и в справках 2-НДФЛ такие выплаты указываются. И поэтому вполне вероятно, что компания получит требование о пояснениях, поскольку не сойдутся контрольные соотношения (письмо ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@). Этого не надо бояться, достаточно просто пояснить причину расхождения.