Разливное пиво запретили к продаже в трех регионах. Постепенный «сухой закон»?

Как минимум, в трех регионах – Крыму, Оренбургской и Липецкой областях – запретили работу магазинов по продаже разливного пива.

Это не первая попытка субъектов РФ ограничить продажу алкоголя на время эпидемии.

В Забайкальском крае розничная продажа спиртного была запрещена полностью, в Якутии и Туве — в отдельных населенных пунктах.

А в ряде других регионов, в том числе Карелии, Хакасии и Ленинградской области, было ограничено время продажи алкоголя.

В Москве, по мнению Президента Союза участников пивной торговли (СУПТ, представляет интересы специализированных магазинов пива и их партнеров) Николай Желагин, закрыли от 15 до 20% торговых точек (источник Коммерсантъ).

Закрывать могут точки, где есть столики (по аналогии с предприятиями общепита). А также, где пиво является единственным предлагаемым товаром.