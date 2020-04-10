Путин поручил увеличить выпуск медицинских средств и лекарств от COVID-19

Путин поручил Минпромторгу принять меры по увеличению производства, закупок, поставок и запасов в РФ аппаратов ИВЛ, медицинских изделий и лекарств для борьбы с коронавирусом.

«Минпромторгу России принять необходимые меры по увеличению производства, закупок, поставок, а также резервов с учетом различных сценариев распространения новой коронавирусной инфекции дезинфицирующих средств, медицинских изделий и средств для индивидуальной защиты в объемах, обеспечивающих покрытие потребностей медицинских организаций и населения, а также необходимого объема аппаратов искусственной вентиляции легких и их комплектующих, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации», – говорится в перечне поручений.

Также Минпросторгу поручено принять меры по увеличению производств и закупок лекарств, необходимых для лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также препаратов перечня стратегически значимых лекарственных препаратов и перечня жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов.