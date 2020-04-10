Росстат просит звонить ему и сообщать о невозможности сдать отчетность

Росстат призывает сообщать ему о невозможности сдачи отчетов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Там же указывается, что в период с 6 по 30 апреля крупные и средние предприятия и организации, продолжающие свою деятельность, в том числе в удаленном режиме, представляют отчеты по всем формам статистического наблюдения в установленном порядке.

Малые предприятия на срок действия Указа Президента РФ освобождаются от заполнения всех форм. Исключение — малые предприятия, включенные в выборку для заполнения форм ПМ, ПМ-пром, ПМ-торг и работающие с 6 по 30 апреля в обычном или удаленном режиме. По форме № 1-ИП (мес) отчитываются индивидуальные предприниматели, не являющиеся субъектами малого предпринимательства.

Не очень понятно, как Росстат собирается выяснять, какие фирмы и ИП работали в апреле.

На всякий случай напомним, что существует постановление Госкомстата от 07.03.2000 № 18, согласно которому в случае, если последний день срока сдачи отчета приходится на нерабочий день, то он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.