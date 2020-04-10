Чтобы получить «коронавирусные» льготы, крупный бизнес может маскироваться под малый и средний

Антикризисная программа властей может привести к росту дробления бизнеса. Из-за того, что большинство льгот даются малому и среднему бизнесу.

«Классический вариант для этого – дробление бизнеса. Компании с выручкой выше лимита 2 млрд руб. и численностью сотрудников более 250 человек (предельные значения, чтобы считаться малым и средним бизнесом) могут искусственно подогнать бизнес под критерии – создать новое юрлицо и перевести на него часть деятельности и сотрудников. Иногда, чтобы не выйти за лимит по выручке и сохранить право на льготы, фирмы могут попросить некоторых покупателей перенести закрытие контрактов на будущий год, пояснил Иван Яголович, партнер консалтинговой компании «Номен» (источник РБК):.

Правда, это не распространенная практика, поскольку отложить исполнение договора, изменив его условия, можно лишь в редких случаях.

Большинство объявленных правительством антикризисных мер распространяется только на малые и средние предприятия (МСП). Для них перенесли сроки уплаты налогов, кредитных и арендных платежей, расширили возможности кредитования.

Существенной поддержкой стало двукратное снижение страховых взносов с 30 до 15%, которое высвободит для бизнеса 285 млрд руб. в 2020 году. Льгота введена бессрочно, а не на несколько месяцев