Московские власти предоставили компаниям отсрочку по платежам на миллиарды рублей

Московское правительство предоставило компаниям, пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, отсрочку по некоторым обязательным платежам на общую сумму 13 млрд руб.

Об этом сообщил «Коммерсанту» вице-мэр столицы Владимир Ефимов, возглавляющий оперативный штаб по экономическому развитию (этот орган создан для выработки мер поддержки отраслей, особо пострадавших в результате текущего кризиса).

«Так, например, мы освободили представителей отдельных отраслей от уплаты платежей по аренде помещений и земельных участков, принадлежащих городу, на общую сумму 4,6 млрд руб.»,— уточнил господин Ефимов. Ранее департамент городского имущества сообщал, что около 11 тыс. компаний, работающих в Москве, могут получить освобождение от уплаты аренды городской недвижимости на время простоя из-за пандемии коронавируса.

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Кроме того, компании из пострадавших отраслей получили налоговые отсрочки, их сумма, по данным Владимира Ефимова, составила 11,5 млрд руб. Мэрия также обещает ежеквартально выделять примерно по 8,6 млрд руб. Эти средства, по словам господина Ефимова, пойдут на реализацию программы по освобождению от всех имущественных платежей (налог на имущество, налог на землю, арендная плата) собственников коммерческой недвижимости, которые снизят для своих арендаторов ставки не менее чем в два раза.

Ранее московское отделение «Деловой России» подсчитывало, что в столице в отраслях, которые больше всего страдают от негативных последствий пандемии COVID-19, работает более 1 млн человек. Они и могут остаться без работы в связи с закрытием на время карантина заведений общепита, непродуктовых магазинов, турагентств, фитнес-центров, салонов красоты и ограничением деятельности гостиниц.