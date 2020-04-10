Кинотеатрам и стоматологии помогут пережить эпидемию коронавируса

Кинотеатральный бизнес и стоматология могут пополнить список отраслей, пострадавших в наибольшей степени в текущих экономических условиях.

Такое предложение содержится в письме главы Минэкономики Максима Решетникова премьеру Михаилу Мишустину, с ним ознакомился «Коммерсант».

Кинотеатры начали терять аудиторию еще в середине марта, поскольку из-за распространения COVID-19 были перенесены премьеры большинства картин. Эксперты оценивают потери кинотеатров в 40 млрд руб. в этом году: 20 млрд руб. кассовых сборов и столько же — от сопутствующих услуг (продажа попкорна и напитков).

Стоматологические клиники, чей совокупный оборот превышает 690 млрд руб., были закрыты в первые же дни вынужденной самоизоляции россиян: власти опасались, что там тоже можно заразиться.