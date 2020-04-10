Доходы граждан для определения права на пособия будут считать по-новому для тех, кто потерял работу

Минтрудом разработал новый порядок расчета уровня доходов граждан при предоставлении федеральных мер социальной поддержки.

В доходах семьи не будут учитываться доходы гражданина от трудовой деятельности, если на момент обращения за помощью он был признан безработным.

«Поправки, разработанные по поручению Президента, позволят оперативно реагировать на изменение доходов граждан. Предлагаемые изменения существенно повысят доступность мер социальной поддержки для безработных граждан. Новый порядок расчета среднедушевого дохода семьи будет учитывать финансовое положение семьи непосредственно на момент обращения за помощью», — пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

Напомним, среднедушевые доходы семьи учитываются при заключении социального контракта, назначении ежемесячных выплат в связи с рождением первого или второго ребенка, выплат на детей от 3 до 7 лет, предоставлении субсидий на оплату ЖКУ и бесплатных соцуслуг.

Изменение подхода к определению нуждаемости при предоставлении этой помощи позволит в течение года 170 тыс. безработным гражданам получить дополнительные меры поддержки.

Новый порядок расчета среднедушевого дохода семьи предлагается установить до конца 2020 года.