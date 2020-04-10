Клерк.Ру

Как люди спасаются от коронавируса во всем мире. Пятничная подборка из соцсетей

И снова пятничная подборка. На сей раз – что придумывают люди для зашиты от коронавируса.

Начнем с «пакетного» предложения. Что называется, «дешево и сердито». Вопрос в эффективности:

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Есть и другие варианты с пакетами:

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Пакеты это дело такое. Везде пригодятся.

Но можно подойти к делу креативнее. Например, надеть маску лошади на голову:

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Или собаки:

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Только вот перчатками пренебрегать не стоит. 

Можно вообще одеться в костюм белого медведя:

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А кто-то использует уже почти «классику» – бутылки на голове:

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А еще был замечен имперский штурмовик. Так и до Дарта Вейдера недалеко:

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Вот этот костюм мы не смогли идентифицировать. Но он с чесноком:

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А еще встречается «групповое творчество». «Иди своей дорогой, сталкер!»:

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Ну правильно, что еще делать, когда ни масок, ни перчаток в аптеках нет?

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