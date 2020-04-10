Как люди спасаются от коронавируса во всем мире. Пятничная подборка из соцсетей

И снова пятничная подборка. На сей раз – что придумывают люди для зашиты от коронавируса.

Начнем с «пакетного» предложения. Что называется, «дешево и сердито». Вопрос в эффективности:

Есть и другие варианты с пакетами:

Пакеты это дело такое. Везде пригодятся.

Но можно подойти к делу креативнее. Например, надеть маску лошади на голову:

Или собаки:

Только вот перчатками пренебрегать не стоит.

Можно вообще одеться в костюм белого медведя:

А кто-то использует уже почти «классику» – бутылки на голове:

А еще был замечен имперский штурмовик. Так и до Дарта Вейдера недалеко:

Вот этот костюм мы не смогли идентифицировать. Но он с чесноком:

А еще встречается «групповое творчество». «Иди своей дорогой, сталкер!»:

Ну правильно, что еще делать, когда ни масок, ни перчаток в аптеках нет?