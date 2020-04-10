Как люди спасаются от коронавируса во всем мире. Пятничная подборка из соцсетей

И снова пятничная подборка. На сей раз – что придумывают люди для зашиты от коронавируса.
Начнем с «пакетного» предложения. Что называется, «дешево и сердито». Вопрос в эффективности:
Есть и другие варианты с пакетами:
Пакеты это дело такое. Везде пригодятся.
Но можно подойти к делу креативнее. Например, надеть маску лошади на голову:
Или собаки:
Только вот перчатками пренебрегать не стоит.
Можно вообще одеться в костюм белого медведя:
А кто-то использует уже почти «классику» – бутылки на голове:
А еще был замечен имперский штурмовик. Так и до Дарта Вейдера недалеко:
Вот этот костюм мы не смогли идентифицировать. Но он с чесноком:
А еще встречается «групповое творчество». «Иди своей дорогой, сталкер!»:
Ну правильно, что еще делать, когда ни масок, ни перчаток в аптеках нет?