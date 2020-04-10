Как общаться с налоговыми органами в условиях самоизоляции

Налоговики призывают граждан активнее использовать бесконтактные возможности взаимодействия с налоговыми органами.

Сайт ФНС России www.nalog.ru предлагает более 50 интернет-сервисов. Одним из самых популярных остается «Личный кабинет для физических лиц» (ЛК ФЛ), с помощью которого без визита в налоговую инспекцию можно решить практические все вопросы, в том числе, заполнить и подать декларацию по форме 3-НДФЛ.

Как организовать «налоговый офис», не выходя из дома?

с помощью логина и пароля, выданных ранее налоговой инспекцией;

с помощью квалифицированной электронной подписи;

с помощью подтвержденной учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Для подтверждения статуса учетной записи на портале государственных услуг можно воспользоваться одним из предложенных на портале способов. На сайте Госуслуги-активация рф размещена полная пошаговая инструкция для каждого из способа подтверждения учетной записи.

Тем гражданам, у которых нет возможности получить доступ к ЛК ФЛ указанными способами, но они являются клиентами одного из банков – «Сбербанк», «Тинькофф» или «Почта Банк», предлагается самостоятельно создать учетную запись на портале государственных и муниципальных услуг, а также сразу подтвердить её статус в перечисленных интернет-банках, что в свою очередь позволит получить доступ к сервису ЛК ФЛ.