Зарплаты снизились на 1,8%. И это только за 1 квартал

Зарплаты в России за первый квартал снизились на 1,8%, самой высокооплачиваемой сферой оказалось строительство, рост предложений по зарплате наблюдается в сферах медицины и охраны, показало исследование «Авито Работа». О результатах написали РИА Новости.

Согласно его данным, по итогам I квартала года самой высокооплачиваемой группой профессий в России оказалось «строительство». В этой сфере работники могут претендовать в среднем на 54,8 тысячи рублей в месяц. За год зарплатные предложения в этой группе профессий увеличились на 10%. Второе место занимает «автомобильный бизнес» со средним окладом 47,4 тысячи рублей.

&В целом по России зарплаты снизились на 1,8%, отмечается в исследовании. При этом выросли зарплатные предложения работодателей в Москве (0,8%), Новосибирске (1,5%), Казани (0,3%), Ижевске (0,6%) и Тюмени (0,8%), в остальных крупных городах эксперты наблюдали отрицательную динамику. Наиболее заметно снизились зарплаты в Омске (на 3,5%) по сравнению с прошлым кварталом, а в Нижнем Новгороде и Красноярске — на 2,9%.

За первые три месяца текущего года наиболее востребованы работодателями были специалисты в сфере продаж, производства, строительства, транспорта и автомобильного бизнеса. На эти пять групп профессий пришлось 66,4% всех вакансий. Для соискателей наиболее востребованной стала профессия продавца. Они также интересовались вакансиями из сферы «производство», «транспорт» и «строительство».