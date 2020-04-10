Отслеживание перемещения граждан в условиях пандемии не нарушает закон о персональных данных

Методы, используемые для отслеживания перемещения инфицированных коронавирусом, не нарушают закон о персональных данных. Об этом сообщили в Минкомсвязи.

«Методики, используемые Минкосвязью России для отслеживания нарушений условий карантина и изоляции не нарушают требования 152-ФЗ „О персональных данных“. Все данные в созданной по поручению правительства РФ системе обрабатываются строго обезличено и исключительно на территории РФ. Права граждан соблюдаются в полном объеме», — говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале «Стопкоронавирус».

Поясним, речь идет о системе отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов.