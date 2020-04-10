Вполне возможно, в Москве введут электронные пропуска

В ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.

Пропуска будут введены на время изоляции (источник РБК).

Ранее сообщалось, что в Москве пропуска не нужны.

Видимо, с учетом того, что прирост заболевших за последние сутки в Москве больше одной тысячи, решили все-таки вводить.

Вопрос, хватит ли сотрудников Полиции и Росгвардии для контроля и отлова всех нарушителей режима. Не очень понятно и то, чем данный пропуск защитит именно от заражения.

Правда, «Ведомости» пишут, что Москва решила отказаться от QR-кодов. А также, что перечень оснований для получения пропуска на передвижение в Москве будет широким, а некоторым категориям граждан пропуска не потребуются.