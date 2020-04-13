Верховный суд объяснил, как будут считать процессуальные сроки в нерабочие дни

Процессуальные сроки не будут исчисляться в нерабочие дни, введенные ради борьбы с распространением коронавируса.

Об этом заявил секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме «9 1/2: Законы коронавируса».

«Нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля не включаются в сроки,... если последний день процессуального срока приходится на этот период — днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день», — цитирует Момотова РИА Новости.

По его словам, такой порядок исчисления процессуальных сроков распространяется на сроки вступления в силу судебных постановлений, подачи апелляционных, кассационных и частных жалоб, возражений на судебный приказ и другие документы.

Кроме того, Момотов пообещал, что Верховный суд РФ в ближайшее время подготовит ответы на вопросы нижестоящих судов о применении законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции.