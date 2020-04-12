Клерк.Ру

В Москве ввели цифровые пропуска. Пешком можно без пропуска

Собянин утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Москве.

Начать оформление можно будет с 13 апреля, с 15 – их наличие станет обязательным.

  • Пропуск потребуется для поездок на любом транспорте.
  • Передвигаться пешком можно без пропусков.
  • Заказать пропуск можно на официальном сайте Мэра Москвы, по телефону или через СМС.
  • Поездки без пропуска могут совершать военнослужащие, полиция, судьи и иные служащие.
  • Для въезда в Москву необходимо будет запросить московский пропуск.

про1

про2

про3

про4

про5

Источник: группа ВК «Интересная Москва».

Резюмируем: для передвижения на личном или общественном транспорте пропуск нужен. Перемещаться пешком около дома можно без пропуска.

Правда, не совсем понятно, можно ли пешком через всю Москву пройти?

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить