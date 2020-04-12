В Москве ввели цифровые пропуска. Пешком можно без пропуска

Собянин утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Москве.

Начать оформление можно будет с 13 апреля, с 15 – их наличие станет обязательным.

Пропуск потребуется для поездок на любом транспорте.

Передвигаться пешком можно без пропусков.

Заказать пропуск можно на официальном сайте Мэра Москвы, по телефону или через СМС.

Поездки без пропуска могут совершать военнослужащие, полиция, судьи и иные служащие.

Для въезда в Москву необходимо будет запросить московский пропуск.

Источник: группа ВК «Интересная Москва».

Резюмируем: для передвижения на личном или общественном транспорте пропуск нужен. Перемещаться пешком около дома можно без пропуска.

Правда, не совсем понятно, можно ли пешком через всю Москву пройти?