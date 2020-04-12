В Москве ввели цифровые пропуска. Пешком можно без пропуска

Собянин утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Москве.
Начать оформление можно будет с 13 апреля, с 15 – их наличие станет обязательным.
- Пропуск потребуется для поездок на любом транспорте.
- Передвигаться пешком можно без пропусков.
- Заказать пропуск можно на официальном сайте Мэра Москвы, по телефону или через СМС.
- Поездки без пропуска могут совершать военнослужащие, полиция, судьи и иные служащие.
- Для въезда в Москву необходимо будет запросить московский пропуск.
Источник: группа ВК «Интересная Москва».
Резюмируем: для передвижения на личном или общественном транспорте пропуск нужен. Перемещаться пешком около дома можно без пропуска.
Правда, не совсем понятно, можно ли пешком через всю Москву пройти?