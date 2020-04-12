2186 заболевших выявлены за последние сутки. Всего 15770 в 82 регионах

За последние сутки в России подтверждены 2186 случаев новой коронавирусной инфекции в 52 регионах, при этом выписано по выздоровлению 246 человек

Всего в стране зарегистрировано 15 770 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 1291 человека.

Также за сутки зафиксировано 24 летальных случая:

14 в Москве,

4 в Московской области,

2 в Чеченской республике,

1 в Костромской области,

1 в Республике Башкортостан,

1 Республика Ингушетия.

За весь период в России от коронавируса скончалось 130 человек. По данным Роспотребнадзора, проведено более 1,2 млн тестов, ежедневно поводится порядка 100 тыс. тестирований на коронавирус.