Клерк.Ру

2186 заболевших выявлены за последние сутки. Всего 15770 в 82 регионах

За последние сутки в России подтверждены 2186 случаев новой коронавирусной инфекции в 52 регионах, при этом выписано по выздоровлению 246 человек

Всего в стране зарегистрировано 15 770 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 1291 человека.

Также за сутки зафиксировано 24 летальных случая:

  • 14 в Москве,
  • 4 в Московской области,
  • 2 в Чеченской республике,
  • 1 в Костромской области,
  • 1 в Республике Башкортостан,
  • 1 Республика Ингушетия.

За весь период в России от коронавируса скончалось 130 человек. По данным Роспотребнадзора, проведено более 1,2 млн тестов, ежедневно поводится порядка 100 тыс. тестирований на коронавирус.

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