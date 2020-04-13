Компаниям разрешат включать в расходы средства против коронавируса. Проект внесен в Думу

Состав прочих расходов, поименованный в статье 264 НК, расширится.
Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект № 941413-7.
Теперь уменьшить налоговую базу можно на расходы на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции и медицинского оборудования для диагностики и лечения нового вируса (в том числе признаваемого амортизируемым имуществом).
Перечень таких средств, тест-систем и оборудования будет устанавливаться Правительством.
Новое правило вступит в силу задним числом — с 1 января 2020.
Законопроект направлен на снижение издержек налогоплательщиков, обусловленных борьбой с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в пояснительной записке.