В налоговый «Прозрачный бизнес» добавили новую информацию

ФНС расширили перечень состав сведений, которые можно узнать с помощью сервиса «Прозрачный бизнес». Теперь пользователи могут получить информацию о среднесписочной численности работников организаций, уплаченных налогах, суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, совершенных налогоплательщиком налоговых правонарушениях, суммах доходов и расходов, а также иные данные.

В сервисе отражаются сведения не только об организациях, но и об индивидуальных предпринимателях. Информация о них поступает из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также появилась возможность получать сведения о факте представления документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Пользователи могут подписаться на получение такой информации на электронную почту.