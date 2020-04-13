Плюс 2558 заразившихся выявлено за сутки. Выписано 179 человек

Совсем не оправдано. При одном работнике он, надо полагать, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор? Пусть сам всё в...
Есть слухи, что Мишустин уже ввел отсрочку для МСП. Ищу информацию об этом. Никто не встречал?...
думаю, что не в самом кадровом учете - приказ, табель, или трудовой договор состряпать - невелика...
Скажите, пожалуйста, а отдельный премиальный фонд сформирован за счет премий других сотрудников, ...
Просто большие заводы убирают малышей
Хотелось бы, чтобы автор сравнил учет в США и у нас. И количество отчетов, и их проработанность и...
Насколько оправдано держать в штате кадровика при небольшом штате работников (например, 1-5 наемн...
Вообще-то не платить ЕНВД могут только те, у кого магазин закрыт. Так что насчет бреда не по адре...
Сняла всех ИП с 27.03.20 с ЕНВД. ждем разрешения для открытия бизнеса, чтобы поставить снова на в...
У меня важный вопрос. Какой штраф за нарушение этого постановления для работодателя?...
То есть, можно продавать товары первой необходимости и продукты питания и не платить за это ЕНВД,...
"Появился образец одноразового пропуска при карантине. Внешне он один в один похож на пятитысячну...
Этого не достаточно! Нужно ещё в налоговой перерегистрировать кассу по причине смены НО.Ещё прове...
ТОЙ, КТО ИДЁТ!? сл. и муз. В. Шаповалов 1989 г.Стой, кто идёт!? Предъявите паспортОстановись живо...
тоже вопрос что такое "следующий рабочий день"? если часть компании работает на удаленке, а часть...
ККМ можно перерегистрировать на сайте налоговой или в самой налоговой. В вашем случае по причинам...
с этими "рабочими днями" непонятно. Сейчас они НЕРАБОЧИЕ? Или это зависит от того, работает ли ор...
И мне сегодня прислали похожую информацию: мол, нужно подавать СЗВ-ТД каждый день, сослались на h...
и ничего про тсж . Хотя взносы платим как все и конкретно страдаем от неплатежей жильцов ...
Надо срочно уходить с агентского договора на поставку. Выручка увеличится как минимум в три раза....
Рекомендовать вам могут что угодно. И налогоплательщиков не волнует, работает налоговая или нет. ...
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Да если б у нас на бухгалтерию тратили 2% от выручки, включая всё: даже канцтовары и прочее, что ...
Интересно, а вместо потухших грузных Тётьмаш из штатных бухгалтерий в аутсорсинговых кто работает...
Не надо про "никто" - вменяемые хозяева не вешают кадровое делопроизводство на бухгалтера....
Квалифицированная рабочая сила (в том числе и главбухи) это не то на чём можно экономить. Такие р...
У жены подруга, у неё брат давно уехал в Китай и женат на китаянке. Сами они живут далеко от пров...
Очередная рекламная статья. С совершенно бездарными расчетами, к тому же приплыл Америку. Как спе...
Да, оспаривать можно и нужно и это работает. Пересчёт заработает после оспаривания, то есть снача...
Оспаривать будем однозначно,хотим услышать ответ от правительства области -откуда такие цифры.это...
Бухгалтерия — подразделение, которое не создает доходы, а вот расходы еще как гене...
Кадастровую меняют раз 5лет.в Ярославле стоит оспорить 50тыс.за участок.Оспаривали ранее,в нескол...
Какое 6 мая, налоговые везде работают удаленно- отправляйте енвд-4 по ткс или по почте-у нас...
Поправлюсь6 не будем смеяться, посочувствуем
Опять пресловутая "Тетя Маша из бухгалтерии"))), наверно это что-то очень личное))). Это так сказ...
Так это реальное пополнение бюджета , если сверху отмашку дадут огромные возможности у проверяющи...