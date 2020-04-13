Клерк.Ру

Плюс 2558 заразившихся выявлено за сутки. Выписано 179 человек

За последние сутки в России подтверждены 2558 случаев новой коронавирусной инфекции в 62 регионах, при этом выписано 179 человек.

Всего в России 18 328 заболевших, 1470 выздоровели, 148 умерли.

Топ-7 регионов по числу заболевших в РФ на 13 апреля:

  • Москва –11513,
  • Московская область – 1855,
  • Санкт-Петербург – 678,
  • Нижегородская область – 224,
  • Краснодарский край – 210,
  • Республика Коми – 208,
  • Ленинградская область – 155.

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