Страховые компании не будут оплачивать возмещение ущерба от COVID-19

Бизнес не получит страхового возмещения за убытки, вызванные распространением COVID-19. Чтобы клиент страховой компании получил выплату, его имуществу должен быть нанесен материальный ущерб, как, например, от наводнения или пожара, а в случае с коронавирусом подобных потерь нет.

Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества. Об этом рассказали «Известиям» в страховых компаниях.

Все опрошенные страховые компании заявили, что у них нет договоров, предусматривающих страховку от падения цен, простоев и т.п.

Мировые игроки уже начали создавать продукты, в том числе связанные с покрытием перерывов в производстве в результате будущих эпидеми, говорят эксперыт. Однако крупнейший страховой рынок Lloyd’s в начале марта утвердил текст оговорки о прямом исключении любых рисков, связанных с коронавирусом и даже вызванных опасением или подозрением на него.