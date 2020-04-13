Книги просят внести в список товаров первой необходимости

«Открытое письмо книжников» направили в Правительство РФ издатели книг, ведущие российские писатели и люди, связанные с этой отраслью.

В нем содержится просьба добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости, утвержденный Распоряжением от 27 марта, а также включить индустрию в список отраслей для оказания первоочередной адресной поддержки в связи с пандемией, передает «Коммерсантъ».

Представители книжной отрасли отмечают, что только за март книжные магазины потеряли более 50–60 % объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии.