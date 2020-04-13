Московские спецпропуска не имеют ограничений по маршруту

Специальный цифровой пропуск, получаемый для поездок на работу, не имеет ограничений на маршрут, сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

С 15 апреля система пропусков будет обязательна для поездок на транспорте, напоминает «Коммерсант».

Пропуск будет действовать только при предъявлении паспорта. Также в случае предоставления недостоверной информации при оформлении пропуска документ будет аннулирован, а владелец документа оштрафован.

По словам главы московского департамента, общее количество пропусков, выдаваемых для поездок на работу, не превысит 1,5 млн. Уже выдано около 700 тыс. пропусков. «С точки зрения работающих людей, с учетом указа мэра, который был принят в субботу, должно быть по идее не более миллиона — полутора миллионов, может быть, рабочих пропусков»,— сказал Эдуард Лысенко.

Также руководитель департамента сообщил о хакерских атаках на сервис выдачи цифровых пропусков. По его словам, на сайт мэрии за три часа было совершено столько атак, сколько не было за последние два квартала.