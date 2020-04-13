Путин выдал очередные поручения по поддержке бизнеса

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества, состоявшейся 26 марта 2020 года. Список опубликован на сайте Кремля.
До 30 апреля Правительство должно:
- рассмотреть возможность осуществления во II квартале 2020 г. закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, запланированных на второе полугодие 2020 г.;
- проработать вопрос о совершенствовании критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в части установления зависимости предельных значений среднесписочной численности работников и дохода от сферы осуществляемой деятельности;
- проработать вопрос о поэтапной уплате налогов и авансовых платежей по налогам для налогоплательщиков, отнесённых к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях.
- рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общественного питания, в том числе посредством частичного субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства;
- реализовать дополнительные меры, направленные на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в мероприятиях по поддержке граждан в связи с распространением коронавируса.
- внести изменения в Налоговый кодекс, дающие право учитывать в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль продовольственные товары (за исключением алкогольной и табачной продукции), передаваемые на безвозмездной основе благотворительным и социально ориентированным некоммерческим организациям;
- определить особенности учета НДС по товарам, переданным на благотворительные цели.